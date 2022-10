Catadora de reciclagem morre após ser atropelada por motociclista

A catadora de reciclagem Raimunda Francisca de Lima Silva, de 61 anos, morreu após ser atropelada por dois jovens que ocupavam uma motocicleta, na madrugada da segunda-feira (17). Eles fugiram sem prestar socorro à vítima. A mulher chegou a ser socorrida ao Pronto-Socorro Dr Afonso Ramos, mas em decorrência dos ferimentos foi transferida ao Hospital Santa Bárbara, onde morreu na tarde desta terça-feira (18).

Um dos filhos de Raimunda conseguiu a gravação de câmeras de segurança que registraram o momento da colisão da moto com a mulher que empurrava seu carrinho de reciclagem, na Rua País de Gales, no Candido Bertine 2, em Santa Bárbara d’Oeste. Após atingirem a vítima, eles retornaram com a moto para olharem a mulher caída e depois fugiram.

https://liberal.com.br/wp-content/uploads/2022/10/WhatsApp-Video-2022-10-18-at-17.29.38.mp4 Câmera mostra, no canto esquerdo, o momento em que Raimunda é atropelada

O delegado do 2º Distrito Policial Gabriel Fagundes de Toledo Neto disse que com a morte da vítima, o caso passou a ser apurado como homicídio culposo (sem intenção) e fuga do local do acidente. “O inquérito policial será instaurado imediatamente na tentativa de identificar os autores. Os familiares da vítima serão os primeiros a serem ouvidos e as imagens encaminhadas ao IC (Instituto de Criminalística)”, diz Gabriel.

Um dos filhos da vítima, Leonardo Joaquim ainda não se conforma com a tragédia que atingiu sua família. “Minha mãe sempre foi uma grande guerreira, ela saía sempre de casa por volta das 5h para pegar reciclagem para auxiliar nas contas da casa. Pelas imagens dá pra ver que a moto estava com o farol alto, era impossível que eles não tenham visto minha mãe”, desabafou Leonardo.

https://liberal.com.br/wp-content/uploads/2022/10/WhatsApp-Video-2022-10-18-at-17.29.39.mp4 Gravação de outro ângulo mostra que o motociclista parou para verificar o que aconteceu e depois fugiu do local sem prestar socorro

Segundo ele, outro problema ocorreu na demora no atendimento. “Minha mãe deu entrada no Afonso Ramos com sangramento no ouvido e fratura na bacia. Só fizeram tomografia 12 horas depois, achamos que ela estava com sangramento no cérebro. Quando foi para o hospital, o quadro dela já tinha se agravado bastante”.

SEPULTAMENTO

O corpo de Raimunda foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) para a realização de exame necroscópico para confirmar a causa da morte e depois liberado aos familiares. O velório está previsto para começar a partir das 11h desta quarta-feira, no Velório Municipal Berto Lira e o sepultamento deverá ocorrer às 14h, no Cemitério Parque dos Lírios, em Santa Bárbara d’Oeste.