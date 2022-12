Casos de estupro de vulnerável disparam em Santa Bárbara

Os casos de estupro de vulnerável registrados em Santa Bárbara d’Oeste neste ano, de janeiro a novembro, totalizaram 18 ocorrências, número que representa mais que o dobro da quantidade de casos deste mesmo crime em 2021, que chegou a sete. Os dados estatísticos são da SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo).

Natália Sanchez, presidente da Comissão da Mulher da subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Santa Bárbara, considera que a alta nos casos que envolvem menores de 14 anos pode estar relacionada com o aumento das denúncias feitas.

“Hoje, há a preocupação com o acolhimento das vítimas. Essas situações contribuem para que nas situações cujas mães são as denunciantes, elas tenham mais segurança em denunciar o agressor, que na maioria das vezes são pessoas próximas da família”, diz a defensora.

A delegada da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), Nathália Alves Cabral, afirma que em muitos casos envolvendo estupro de vulnerável as denúncias também partem do Conselho Tutelar, professores, tios ou avós das vítimas.

“Nos últimos meses, passamos a adotar em Santa Bárbara d’Oeste o depoimento especializado, atendendo o pedido do Ministério Público e do Judiciário. Junto com uma escrivã, usando técnicas específicas em um ambiente lúdico, tentamos confirmar as denúncias tomando todos os cuidados para não revitimizar a criança ou adolescente”, explicou.

REGIÃO. Na RPT (Região do Polo Têxtil), Hortolândia registrou 63 casos de estupro de vulnerável, Sumaré teve 26, Americana teve 20 e, por fim, Nova Odessa registrou dois. A SSP informou, em nota, que as polícias Civil e Militar atuam de maneira constante e integrada para coibir estes crimes e combater a criminalidade como um todo na região mencionada. Todos os casos são investigados pela Polícia Civil.

O Deinter-9 conta com uma rede de apoio de políticas públicas para mulheres. Além das 15 DDMs, a região ainda possui seis salas DDM 24 horas, anexas aos plantões policiais, nas quais a vítima é atendida por uma equipe online, por meio de videoconferência.