Caso Edgar: execução de trio teria sido retaliação de facção

Suspeitos da morte de servidor do DAE teriam sido “julgados” por outros criminosos

Jovens foram encontrados na Estrada Municipal Ivo Macris – Foto: Paula Nacasaki / Liberal

As investigações da Polícia Civil reuniram depoimentos que sugerem que os três jovens encontrados mortos na Estrada Municipal Ivo Macris, em Americana, e suspeitos de participarem da morte do servidor do DAE, Edgar Ramos Barbosa, tenham sido executados a mando de integrantes de facção criminosa.

Uma testemunha ouvida em sigilo afirmou à Polícia Civil que um dos três mortos teria contado sobre o homicídio de Edgar a dois membros do PCC (Primeiro Comando da Capital) horas depois da morte.

O trio, então, foi sequestrado e levado para um local desconhecido, para a realização de um “tabuleiro”, espécie de julgamento paralelo promovido pela facção. Os três foram mortos porque a execução de Edgar não teria sido autorizada pela organização criminosa.