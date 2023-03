Caso de catapora suspende aulas em Emei no Jardim Dona Regina, em Santa Bárbara

Aulas foram suspensas com o objetivo de realizar o bloqueio em todos que tiveram contato com o estudante

As aulas na Emei (Ensino Municipal do Ensino Infantil) Professor Cleiton de Oliveira, no Jardim Dona Regina, em Santa Bárbara d’Oeste, foram suspensas nesta segunda-feira (6), após confirmação de um caso de catapora na unidade. A instituição tem 152 alunos de 0 a 5 anos matriculados.

Em nota, a prefeitura informou que um aluno contraiu a doença e as aulas foram suspensas com o objetivo de realizar o bloqueio em todos que tiveram contato com o estudante. As atividades serão retomadas normalmente nesta terça-feira (7).

Aulas na Emei (Ensino Municipal do Ensino Infantil) Professor Cleiton de Oliveira – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

O município destacou que não houve nenhum quadro semelhante em outra escola e que até o momento só foi confirmado um caso de catapora, que é o do aluno da Emei.

“A prefeitura orienta a população a manter as vacinas em dia, conforme o Calendário Nacional de Vacinação. Basta procurar uma unidade de saúde munido de carteira de vacina, RG ou CPF e comprovante de endereço para mais informações”, trouxe o texto da administração.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A catapora (varicela) é uma doença infecciosa, altamente contagiosa, mas geralmente benigna, causada pelo vírus Varicela-Zoster, que se manifesta com maior frequência em crianças e com incidência no fim do inverno e início da primavera.

Os principais sintomas são irritação na pele em forma de bolhas acompanhada de coceira. Neste caso, a pessoa deve procurar atendimento médico no serviço de saúde mais próximo de sua residência.