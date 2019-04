Casas Bahia em shopping de Santa Bárbara é assaltada

A Casas Bahia do Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste, foi assaltada na manhã desta quinta-feira (25). A informação foi confirmada pela PM (Polícia Militar), que foi acionada via Copom por volta das 11h15.

O LIBERAL apurou com testemunhas que estavam no local que três assaltantes armados entraram na loja, renderam os funcionários e os levaram para os fundos da loja. Eles saíram com duas sacolas com mercadorias e dinheiro, mas não chegaram ao cofre e nem subtraíram nada dos funcionários. Ninguém ficou ferido. Foto: Divulgação

O veículo utilizado pelos criminosos foi abandonados na Rua do Estanho, próximo ao Parque dos Jacarandás. Nenhum suspeito foi detido até a publicação desta matéria.

Em nota, o Tivoli Shopping disse que está tomando as providências necessárias e dando suporte ao lojista envolvido no ocorrido na manhã desta quinta-feira. “O empreendimento está funcionando normalmente e a direção está à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos”, traz a nota.

A assessoria de imprensa da Casas Bahia foi procurada para comentar o caso e foi questionada se já havia algum balanço do prejuízo. Entretanto, foi dito apenas que a rede compartilhava do mesmo posicionamento dado pelo Tivoli Shopping.

A ocorrência será apresentada no 2º DP (Distrito Policial) de Santa Bárbara d’Oeste.

OUTRO CASO. Na última terça-feira (23), uma mulher foi alvo de assaltantes no estacionamento do Tivoli Shopping. Conforme publicado pelo LIBERAL, a vítima estava em uma feira no local e ao dirigir-se até seu carro devido a chuva, foi abordada por dois indivíduos, sendo que um deles tapou sua boca com as mãos.

Ao ser rendida, a mulher acionou a buzina do carro, assustando os assaltantes, que saíram correndo a pé, sem levar nada da vítima. Na fuga um dos indivíduos deixou um capacete preto que foi apreendido. Segundo os policiais, o sistema de vigilância de câmeras do local registrou a ação dos mesmos.

Na ocasião, a assessoria do Tivoli afirmou que preza pela segurança de seus clientes. “Todas as providências para garantir o zelo e conforto de nossos clientes são providenciadas”.