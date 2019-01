Casal rouba celular em ponto de ônibus e é preso pela GCM

Um casal foi preso após furtar um celular de um homem em um ponto de ônibus na Rua da Agricultura, em frente a uma loja de departamentos, na noite desta terça-feira (29), em Santa Bárbara d’Oeste. Os suspeitos agrediram os guardas em abordagem e foram encaminhados à cadeia local. O caso foi registrado no plantão policial.

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara - Divulgação

Segundo o registro da ocorrência, um repositor de 24 anos estava no ponto de ônibus da Rua Agricultura quando foi abordado por um servente de 40 anos e uma mulher de 29, que pediram dinheiro a ele. A vítima disse que não tinha nenhuma quantia naquele momento.

Diante da negativa, o homem sacou uma faca e anunciou o roubo, exigindo a entrega do celular do repositor. O casal obrigou a vítima a acompanhá-los até a Rua Diamante, onde foi liberada.

A GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada ao local e, ao tomar conhecimento das características dos suspeitos, saíram em patrulhamento e os encontraram no Jardim São Fernando.

Os indivíduos resistiram a abordagem e agrediram os guardas com arranhões. Eles foram contidos e submetidos à busca pessoal, e nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ambos foram reconhecidos pelo repositor como autores do crime e foram presos em flagrante.