Casal investigado em morte de idoso é preso em Santa Bárbara

Um homem de 22 anos e uma mulher de 25 foram presos na manhã desta quinta-feira (21) pela Polícia Civil de Santa Bárbara d’Oeste, que investiga se o casal matou o aposentado Carlos Antonio dos Santos, de 60 anos. Ele está desaparecido desde o dia 15 de junho, e a Polícia investiga se corpo encontrado carbonizado e com mãos amarradas na zona rural de Santa Bárbara d’Oeste no dia 16 pertence ao idoso. A suspeita é que o homem teria praticado o homicídio porque estaria com ciúmes da namorada.

O delegado Gabriel Fagundes de Toledo Neto disse que os dois estavam com prisão temporária decretada, e que o mandado foi cumprido na manhã desta quinta-feira. Não há, até o momento, informações para onde os investigados foram encaminhados e nem se admitiram o crime. A prisão temporária tem duração de 30 dias.