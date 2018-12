Casal faz e distribui bolas para decoração de Natal

Um casal do bairro Molon IV, em Santa Bárbara d’Oeste, está contribuindo para tornar o Natal das famílias residentes na Rua Dante Martignago mais bonito e iluminado.

Eles confeccionam bolas decorativas feitas com garrafas PET e, além de enfeitarem a própria casa, distribuem aos vizinhos. Foto: Marcelo Rocha - O Liberal

O resultado são fachadas e árvores iluminadas que mudam a paisagem do local e atrai a atenção de motoristas e moradores de outros bairros de Santa Bárbara.

O corretor José Gomes de Abreu e a costureira Iracema Tonelli de Abreu trabalham juntos na confecção das bolas.

O casal conta que a ideia foi inspirada na decoração de natal das cidades da região de Santa Fé do Sul, a 500 quilômetros.

Lá, as prefeituras utilizam as bolas feitas com material reciclável para decorar ruas e avenidas. “Sempre achamos muito bonito”, diz José.

A oportunidade de trazer a ideia para Santa Bárbara chegou quando o sobrinho conseguiu uma amostra da bola e trouxe para os tios. No ano passado, fizeram 22.

Desta vez, se programaram com antecedência e juntaram garrafas ao longo do ano. Eles estimam que já tenham feito mais de 100.































+ 7

Resumir Galeria

Cada bola leva 12 fundos de garrafa e duas horas para ficar pronta. Como o casal ainda trabalha, usa as horas vagas para produzir o enfeite.

José e Iracema também têm a ajuda do filho. É ele quem dá o acabamento, com a pintura. Durante o dia, as bolas chamam a atenção pelo colorido. À noite, quando acesas, a iluminação faz a diferença. A vontade de deixar o natal mais bonito é a motivação. “O natal é uma época de paz, de alegria e de festa. É gostoso ver a casa e a rua assim, toda iluminada”, diz Iracema.

A distribuição começou porque as bolas chamaram a atenção. “Eles gostaram e começaram a pedir”, conta José. O casal fica feliz em poder dar sua colaboração para deixar a rua mais bonita.

“A dedicação deles em fazer essas bolas e dar de presente aos vizinhos tem tudo a ver com o espírito de natal”, diz a vizinha Fabiana Demori. Segundo ela, os vizinhos colaboram conseguindo as garrafas e também doando a tinta.