Casal é preso por tráfico de drogas no Planalto do Sol, em Santa Bárbara

Um casal foi preso pela PM (polícia Militar) neste domingo (16) no Planalto do Sol, em Santa Bárbara d’Oeste, acusados de tráfico de drogas. Na residência, os policiais aprenderam diversos pés de maconha.

Na casa estavam 11 pés de maconha, que foram apreendidos – Foto: Paula Nacasaki / LIBERAL

Segundo informações do boletim de ocorrência, os militares faziam patrulhamento na região por volta de 19h, quando foram informados por um denunciante anônimo, que um casal cultivava maconha em sua residência, na Rua Blumenau.

Os policiais então se dirigiram para o imóvel, onde conversaram com os suspeitos, um homem de 38 anos e uma mulher de 19. Ambos confessaram a plantação, porém afirmaram que era para consumo próprio. No quintal da casa os PMs encontraram 11 pés de maconha e uma porção do mesmo entorpecente na cama.

De acordo com a PM, o homem possuía antecedentes por furto, roubo e tráfico.

Diante dos fatos, os dois foram levados ao plantão policial, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e as plantas foram apreendidas.