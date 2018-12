Casal é preso por receptação em Santa Bárbara

Um casal foi preso por receptação na noite deste sábado (15) em Santa Bárbara d’Oeste, ao ser flagrado com um carro furtado. Eles foram abordados pela PM (Polícia Militar) após uma denúncia anônima e levados ao Plantão Policial, onde pagaram fiança de R$ 2 mil cada para serem soltos após a elaboração do Boletim de Ocorrência. Eles vão responder pelo crime em liberdade.

Foto: Polícia Militar / Divulgação

De acordo com informações da corporação, o Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) recebeu uma denúncia de que o casal estava transitando com o veículo furtado pela Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304). As equipes iniciaram patrulhamento em busca do veículo e o encontraram na Avenida Santa Bárbara.

O carro era guiado pela mulher. O homem estava no banco do passageiro. Eles foram abordados e foi constatado que o suspeito possuía passagem pela polícia por roubo.

Questionado sobre a procedência do veículo, o rapaz disse aos policiais que havia adquirido um Honda Civic de um estacionamento, mas diante de problemas na documentação, o dono do estacionamento emprestou o Chevrolet Onix no qual estavam, para que eles usassem até se resolver o trâmite da venda.

No entanto, o homem não informou o nome do estacionamento e nem o nome do proprietário do estabelecimento. O carro foi apreendido.