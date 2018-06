Casal é preso por receptação ao ser flagrado com carro furtado

Um casal foi preso na madrugada deste sábado (2) em Santa Bárbara d’Oeste por receptação de veículos. Eles foram flagrados com um carro furtado na SP-304 (Rodovia Luiz de Queiroz).

Foto: João Carlos Nascimento/O Liberal

De acordo com a PM (Polícia Militar), por volta das 2 horas, uma equipe viu um Gol de cor cinza passar pela rodovia em alta velocidade. Cientes de que um carro com as mesmas características havia sido furtado, abordaram o casal na entrada de Santa Bárbara. Por meio da placa, confirmaram se tratar do mesmo veículo.

O casal – a idade de ambos não foi divulgada – foi apresentado na delegacia do município e autuado em flagrante por receptação.