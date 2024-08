Casal é preso após atear fogo em residência de soldador no Jardim das Orquídeas, em Santa Bárbara

Homem e mulher moram em parte de imóvel do irmão dela; confusão se deu após o dono tentar separar briga do casal

Um ajudante geral de 37 anos e a sua esposa, uma faxineira de 43, foram presos no sábado (17), após colocarem fogo na casa de um soldador de 38 anos, no Jardim das Orquídeas, em Santa Bárbara d’Oeste.

O dono da casa, que é irmão da mulher e cunhado do homem, relatou à PM (Polícia Militar) que os dois iniciaram o incêndio após ele tentar separar uma briga do casal.

De acordo com relato do soldador no boletim de ocorrência, o casal mora em uma parte separada de seu imóvel e, neste sábado, por volta de 17h, ele ouviu uma briga e tentou intervir, mas sem sucesso.

Além disso, após a confusão, o casal foi até a residência dele com um galão de gasolina e uma faca para ameaçá-lo de morte. Na sequência, o homem jogou o combustível no sofá e a mulher riscou o fósforo, dando início ao incêndio.

A PM foi chamada, assim como os bombeiros, que controlaram as chamas. Peritos do IC (Instituto de Criminalística) também estiveram presentes e constataram que foram destruídos totalmente a sala, cozinha e garagem do imóvel, sendo que os dois quartos tiveram danos parciais.

O homem também tentou agredir os policiais com um pedaço de madeira, sendo contido e algemado. Todos foram levados ao plantão policial de Santa Bárbara e lá o casal foi preso por ameaça e também pelo incêndio.