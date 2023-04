Casal de idosos morre após ser atropelado na Avenida Santa Bárbara

Vitória Almedros Martins, de 78 anos, e Luiz Carlos Pereira de Souza, de 72 não resistiram aos ferimentos e faleceram - Foto: Reprodução

Um casal de idosos morreu atropelado na noite desta terça-feira (18), na Avenida Santa Bárbara, próximo ao Tenda Atacado. As vítimas são Vitória Almedros Martins, de 78 anos, e Luiz Carlos Pereira de Souza, de 72, moradores do Mollon.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o motorista, de 18 anos, não possui habilitação e uma testemunha informou que ele estaria em velocidade acima da permitida na via.

Ainda segundo a registro, a PM (Polícia Militar) foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito, por volta de 20h, na Avenida Santa Bárbara, na altura do Jardim Mollon.

Ao chegarem no local, os policiais encontraram apenas o motorista que causou o acidente, enquanto que as vítimas já haviam sido socorridas ao Pronto-Socorro Afonso Ramos.

Aos militares, o jovem relatou que estava voltando do trabalho com o carro de sua mãe, um Hyundai Tucson, quando ao passar em um semáforo com o sinal verde, ouviu um barulho. Ele parou poucos metros à frente, assustado, voltou ao local do impacto e percebeu que havia atropelado duas pessoas. O resgate foi acionado, assim como a PM.

Ainda durante atendimento, os policiais ouviram uma testemunha que afirmou que o casal atravessava a avenida, quando foram atingidos por um carro, que estava em velocidade acima da permitida na via.

O teste do bafômetro foi realizado e não foi constatada a presença de álcool no organismo, entretanto, o jovem não tinha CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Momentos após o acidente, os policiais, assim como o motorista, foram informados que os idosos não resistiram aos ferimentos e morreram no PS. Segundo a assessoria da prefeitura, Luiz chegou já sem vida e Vitória, em situação irreversível.

O jovem esteve no plantão policial para o registro dos fatos e um boletim de ocorrência de homicídio culposo na direção de veículo automotor foi feito. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

Outro lado

O advogado William Oliveira, que representa o motorista, enviou a seguinte nota ao LIBERAL:

“Ficou claro que foi um acidente e por isso ele foi liberado. O sinal estava verde, a velocidade era compatível com o local e tentaram atravessar fora da faixa. Estava escuro e chovendo, não deu tempo de frear ou evitar, infelizmente”, afirmou.

Questionado sobre não ser habilitado, o advogado afirmou que o jovem admitiu isso. “Ele está tirando a carta e normalmente ia trabalhar de ônibus, estava até com o cartão do transporte público, mas a mãe foi viajar, estava chovendo e ele pegou o carro para ir trabalhar”, comentou.