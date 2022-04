Casal de idosos é vítima de trio armado, em Santa Bárbara

Este é o terceiro assalto com o mesmo modus operandi registrado em pouco mais de um mês no município

Um casal de idosos de 60 anos foi vítima de roubo em sua residência no Jardim Pérola, em Santa Bárbara d’Oeste, na noite de domingo. Três homens armados e encapuzados invadiram o imóvel.

Este é o terceiro roubo no município com o mesmo modo de operação em pouco mais de um mês.

Por volta de 23h deste domingo, o casal de idosos foi abordado na garagem da casa, no Jardim Pérola, por três homens encapuzados. Dois estavam armados com revólveres e o terceiro com uma faca.

Os ladrões roubaram duas carteiras com documentos, R$ 1 mil em espécie e um celular. O trio fugiu com o carro da família, que depois foi localizado pela PM (Polícia Militar) na Estrada da Balsa, em Americana. Já os envolvidos no crime não foram achados até o fechamento da edição.

Um boletim de ocorrência de roubo foi registrado no Plantão Policial de Santa Bárbara d’Oeste.

CASOS

O primeiro dos três roubos semelhantes foi em 14 de março, quando quatro homens assaltaram uma casa no Jardim Icaraí e fizeram reféns.

O segundo aconteceu no último dia 22 e seis criminosos invadiram uma residência no Frezzarin 2, ameaçando atear fogo nas vítimas. Em todos os casos, os bandidos estavam armados, encapuzados e fugiram com os carros das respectivas vítimas.

Para especialistas ouvidos pelo LIBERAL, o “modus operandi” pode indicar mesma autoria.

A opinião é do ex-secretário nacional de Segurança Pública e conselheiro do Instituto Brasileiro de Segurança e Justiça, José Vicente da Silva Filho, coronel reformado da PM (Polícia Militar) de São Paulo.

O delegado titular do município, Antônio Donizete Braga, disse na semana passada ao LIBERAL que já foi instaurado inquérito policial sobre os dois primeiros casos e as investigações correm em sigilo.

Major do 19º BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), Moisés Sabino Zecheto afirma que o roubo é um crime que preocupa pela gravidade e, por isso, a corporação tem planejado e distribuído o policiamento de acordo com análise dos indicadores de criminalidade e uso de ferramentas de inteligência. COLABOROU ANA CAROLINA LEAL