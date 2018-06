Casa incendiada por barbeiro em S. Bárbara terá de ser demolida

Foto: Guarda Municipal - Divulgação

Um barbeiro de 38 anos ateou fogo na casa onde morava com a companheira e a enteada de 11 anos pouco antes do meio-dia deste sábado, na Rua do Algodão, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara d’Oeste. A informação é da Guarda Municipal e da companheira dele, que dizem que o homem passou a madrugada sob efeito de álcool e crack.

O imóvel foi interditado e terá de ser demolido, diz a Defesa Civil. A mulher e a filha saíram só com a roupa do corpo. O suspeito estava foragido até as 16h deste sábado.

A mulher, uma agente de administração de 45 anos, disse que chegou em casa com a filha durante a madrugada, por volta de 1h, após o trabalho, e percebeu que o companheiro estava bêbado e transtornado. Ela diz ter tentado fugir, mas foi impedida e ameaçada.

O tormento durou a madrugada inteira. O barbeiro ora se acalmava, ora tinha “picos de estresse”, contou a vítima ao LIBERAL, que disse já ter apanhado do companheiro várias vezes. O plano dela era fugir com a filha assim que amanhecesse. Foto: George Aravanis - O Liberal

“A noite inteira ele foi buscando droga e eu pedindo para ele parar”, contou a mulher. Pela manhã, o barbeiro se acalmou. O guarda Anderson Silva disse que a mulher e a filha fugiram depois que o homem pediu que as duas fossem tomar banho com ele – a agente de administração diz que não havia intenção do companheiro de abusar da filha. Quando viu a oportunidade de fugir, foi impedida.

“Eu tirei a chave da mão dele, ele me arranhou o pescoço, tentou me enforcar, me segurar, eu e a menina. Consegui vir até o portão, o vizinho me ajudou”, disse a vítima.

O vizinho é Wildo Azevedo, de 38 anos, que lavava a calçada quando viu o homem puxando a mulher pelos cabelos e a jogando no chão. “Eu falei: ‘você é louco meu, vai bater em mulher?’ Ele começou a chorar, falou ‘eu amo você’ [para a mulher]”. A agente de administração e a filha então conseguiram sair e se esconderam na casa de Wildo, que ainda tentou conversar com o barbeiro.

Mas o suspeito entrou na casa e saiu com uma faca. O vizinho voltou para sua casa. O barbeiro entrou na residência novamente, ateou fogo e fugiu, segundo as testemunhas e a Guarda Civil. Foto: Guarda Municipal - Divulgação

DESTRUÍDA. Os bombeiros levaram cerca de uma hora para controlar o fogo e mais uma para o trabalho de rescaldo. O incêndio teve início num dos quartos, segundo o sargento Adelvan Fagundes do Nascimento. Segundo ele, tudo que estava lá dentro foi destruído.

A agente de administração disse que já tentou se separar várias vezes, mas o companheiro sempre dizia que, se isso acontecesse, ela e a enteada iriam morrer. A mulher levava o barbeiro para fazer tratamento contra a dependência química, e disse que já registrou vários boletins de ocorrência contra o homem. Ela iria para a casa da ex-sogra na tarde de ontem.