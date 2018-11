Casa do Trabalhador tem 95 vagas de trabalho

A Casa do Trabalhador apresenta 95 vagas de emprego com carteira assinada. São oportunidades para alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental, ensino médio, cursos específicos e graduação e para pessoas com deficiência. As vagas podem ser encerradas sem aviso prévio.

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d'Oeste / Divulgação

Os interessados devem levar RG, CPF e Carteira de Trabalho na Casa do Trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30. O setor funciona no Desenvolve S.Bárbara, no VIC Center, na Avenida Santa Bárbara. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3499-1015.

Confira a relação completa de vagas:

Vagas para alfabetizado

Acabador de mármores e granitos, balconista de açougue, costureira, cozinheira, instalador de vidros temperados, mecânico de empilhadeiras.

Vagas para ensino fundamental (1º grau)

Costureira(o), eletricista de manutenção automotivo, fresador ferramenteiro, marceneiro, torneiro.

Vagas para ensino médio (2º grau)

Analista de vendas, costureira (o), brunidor, faturamento fiscal, ferramenteiro de moldes, motorista, operador de oxicorte, técnico de ar-condicionado.

Vagas que exigem cursos

Auxiliar técnico: técnico em elétrica ou eletrônica; motorista carreteiro: curso MOPP;

Operador de CNC: curso de matemática financeira, leitura e interpretação de desenho e operador de centro de usinagem;

Operador e programador de mandrilhador CNC: curso de mecânica;

Programador torno CNC/Centro de Usinagem: curso profissionalizante na área; técnico de enfermagem: curso técnico de enfermagem e coren ativo e possuir habilitação categoria “B” ou “D”;

Técnica em higiene dental (THD): curso técnico em higiene dental

Técnico de celular: curso de manutenção de microcomputadores

Técnico eletrônico: curso técnico de eletrônico.

Vagas para graduação

Analista contábil, estágio em administração, instrutora pilates.

Vagas para pessoas com deficiência (PCD)

Auxiliar administrativo

Outras

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.