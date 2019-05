Casa do Trabalhador tem 92 vagas de emprego

A Casa do Trabalhador de Santa Bárbara d’Oeste oferece 92 vagas de emprego para alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental, ensino médio, cursos específicos, graduação e pessoas com deficiência. As vagas podem ser encerradas sem aviso prévio.

Os interessados devem levar RG, CPF e Carteira de Trabalho na Casa do Trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30. Ela está localizada no Desenvolve S.Bárbara, no VIC Center, na Avenida Santa Bárbara. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3499-1015.

Confira a relação completa de vagas:

Vagas para alfabetizado:

Costureira, Instalador de vidros temperados, Marceneiro, Motorista rodoviário carreteiro, Serralheiro, Urdidor, Vendedor externo (autônomo).

Vagas para ensino fundamental (1º grau):

Carpinteiro, Mecânico de manutenção (eletrodoméstico), Operador e programador de centro de usinagem.

Vagas para ensino médio (2º grau):

Assistente de vendas, Auxiliar de RH, Confeiteiro (a)/padeiro, Cozinheira (o), Ferramenteiro de moldes, Garçom/ Garçonete, Gerente, Gerente de loja, Marceneiro, Mecânico alinhador, Operador de máquina CNC, Promotor (a) de negócios, vendedora.

Vagas que exigem cursos:

Auxiliar de enfermagem: curso de enfermagem e COREN ativo, Desenhista projetista de moldes: curso de software (3D, 2D Siemens NX), Instrutor (a) de idiomas: Inglês fluente, Soldador: curso de solda, Tosador (a): curso de banho e tosa.

Vagas para graduação:

Enfermeiro (a) do trabalho, Engenheiro civil, Estagiário (a), Estagiário (a) de markerting, Estágio de programador de DELPHI, Farmacêutico (a), Mestre de obras

Vagas para pessoas com deficiência (PCD):

Auxiliar administrativo, Auxiliar de cozinha, Auxiliar de informática, Empacotador (a), Jardineiro, Oficial de serviços gerais, Operador (a) de caixa.

Outras

Confira AQUI outras oportunidades de emprego anunciadas no Classimais, o classificados do jornal LIBERAL.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.