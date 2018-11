Casa do Trabalhador divulga 93 vagas de emprego

A Casa do Trabalhador de Santa Bárbara d’Oeste divulgou 93 vagas de emprego com carteira assinada disponpiveis a partir desta segunda-feira (26). São oportunidades para alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental, ensino médio, cursos específicos e graduação. As vagas podem ser encerradas sem aviso prévio.

Os interessados devem levar RG, CPF e Carteira de Trabalho na Casa do Trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30. Ela está localizada no Desenvolve S.Bárbara, no VIC Center, na Avenida Santa Bárbara. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3499-1015.

Confira a relação completa de vagas:

Vagas para alfabetizado:

Costureira(o), cozinheira (Freelancer), encarregada de confecção, instalador de vidros temperados, líder de limpeza, mecânico de empilhadeiras, montador.

Vagas para ensino fundamental (1º grau):

Auxiliar de limpeza, costureiro, eletricista de manutenção automotivo, fiscal de piso, fresador, fresador ferramenteiro, marceneiro.

Vagas para ensino médio (2º grau):

Analista de vendas, atendente de lanchonete (jovem aprendiz), costureira, brunidor, ferramenteiro de moldes, fresador, líder de produção, operador de oxicorte, técnico de ar-condicionado, vendedora.

Vagas que exigem cursos:

Auxiliar técnico: técnico em elétrica ou eletrônica;

Motorista carreteiro: curso MOPP; operador de CNC: curso de matemática financeira;

Leitura e interpretação de desenho e operador de centro de usinagem;

Operador e programador de mandrilhador CNC: curso de mecânica;

Programador torno CNC/Centro de Usinagem: curso profissionalizante na área;

Técnico de enfermagem: curso técnico de enfermagem e coren ativo e possuir habilitação categoria “B” ou “D”;

Técnica em higiene dental (THD): curso técnico em higiene dental;

Técnico de celular: curso de manutenção de microcomputadores;

Técnico eletrônico: curso técnico de eletrônico.

Vagas para graduação:

Analista contábil, estágio em Administração.

Vagas para pessoas com deficiência (PCD):

Auxiliar administrativo.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.