Casa do Trabalhador divulga 85 vagas disponíveis

A Casa do Trabalhador de Santa Bárbara d’Oeste têm 85 vagas com carteira assinada disponíveis na cidade. Boa oportunidade para quem busca recolocação profissional com vagas para alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental, ensino médio, graduação e cursos específicos. As vagas podem ser encerradas sem aviso prévio.

Os interessados devem levar RG, CPF e Carteira de Trabalho na Casa do Trabalhador localizada no Desenvolve Santa Bárbara, no VIC Center, na Avenida Santa Bárbara, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3499-1015.

Confira a relação completa de vagas:

Vagas para alfabetizado:

Auxiliar nos serviços de alimentação, Contra mestre, Costureira (o), Mecânico diesel sênior, Padeiro.

Vagas para ensino fundamental (1º grau):

Mecânico industrial Sr.,Operador (a) de extração, Operador (a) de produção de açúcar, Operador de oxicorte.

Vagas para ensino médio (2º grau):

Promotor (a) júnior, Vendedor (a).

Vagas que exigem cursos:

Auxiliar administrativo: técnico em logística, Auxiliar de consultório odontológico: curso de auxiliar de saúde bucal, Corretor (a) autônomo: técnico em transições imobiliárias e CRECI ativo, Mecânico de empilhadeira: curso de mecânico, Motorista rodoviário carreteiro: curso MOOP, Operador (a) de caldeiras: curso de NR13, Operador de CNC: curso de torno CNC, Técnico de automação: curso técnico eletrônica, automação e NR10 atualizado, Técnico de manutenção predial: curso de solda, NR10, NR33 e NR35,Técnico eletrônico: curso técnico eletrônico, Técnico em segurança do trabalho: técnico segurança do trabalho, Técnico mecânico: curso técnico mecânico.

Vagas para graduação:

Assistente comercial Jr., Assistente fiscal, Auxiliar de farmácia, Eletricista e Manutenção têxtil.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.