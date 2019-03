Casa do Trabalhador divulga 100 vagas em Santa Bárbara

A Casa do Trabalhador de Santa Bárbara d’Oeste divulgou 100 vagas disponíveis com carteira assinada. São oportunidades em diversos segmentos disponíveis para alfabetizados, para os que concluíram o ensino fundamental, médio, graduados, com cursos específicos e pessoas com deficiência. As vagas podem ser encerradas sem aviso prévio.

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d'Oeste/Divulgação

Os interessados devem levar RG, CPF e Carteira de Trabalho na Casa do Trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30. Ela está localizada no Desenvolve S.Bárbara, no VIC Center, na Avenida Santa Bárbara. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3499-1015.

Confira a relação completa de vagas:

Vagas para alfabetizado:

Ajudante de instalador de vidros, Confeiteiro (a)/padeiro, Contramestre, Costureira, Instalador de vidros temperados, Instalador/vidraceiro, Motorista rodoviário carreteiro, Operador (a) de jigger, Operador (a) de rama, Operador (a) de turbo, Pesador para Tinturaria, Serralheiro, Tapeceiro, Tecelão malharia, Técnico (a) de manutenção de smartphone, Torneiro CNC/convencional, Vendedor externo.

Vagas para ensino fundamental (1º grau):

Auxiliar de produção, Colorista, Costureiro, Manicure, Marceneiro, Operadora de telemarketing, Urdidor/Urditriz Seccional.

Vagas para ensino médio (2º grau):

Analista de vendas, Auxiliar montador de móveis, Encarregado (a) de manutenção, Ferramenteiro de moldes, Fiscal de loja, Líder de açougue, Mecânico de empilhadeiras, Operador (a) de loja, Operador de máquina CNC, Operadora de telemarketing, Supervisor de vendas, Vendedor (a).

Vagas que exigem cursos:

Ajudante de mecânico: curso de manutenção, Corretor (a) de imóveis: curso de transações imobiliárias, Estagiário (a) de técnico de processos; curso técnico mecânico, Operador de escavadeira: curso de escavadeira hidráulica, Técnico (a) agrícola: curso técnico agrícola, Técnico de ar condicionado: curso de NR35 e técnico de ar condicionado, Técnico eletrônico: curso técnico eletrônico, Tosador (a): curso profissionalizante na área.

Vagas para graduação:

Analista/ Coordenador de TI, Chapeiro Gourmet, Estágio de programador de DELPHI, Farmacêutico (a), Técnico em elétrica e automação.

Vagas para pessoas com deficiência (PCD):

Auxiliar administrativo, Cozinheiro (a) Escolar, Eletricista, Encanador, Operador (a) de loja.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste