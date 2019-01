Casa do Trabalhador de SB tem 153 vagas

São 153 oportunidades de emprego com carteira assinada na Casa do Trabalhador de Santa Bárbara d’Oeste a partir desta segunda-feira (28). Têm vagas para diversos tipos de formação, de alfabetizados a graduados e cursos específicos e para pessoas com deficiência. Quem quiser aproveitar deve comparecer pessoalmente com RG, CPF e Carteira de Trabalho. As vagas podem ser encerradas sem aviso prévio.

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara/Divulgação

A Casa do Trabalhador atende de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30. Ela está localizada no Desenvolve S.Bárbara, no VIC Center, na Avenida Santa Bárbara. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3499-1015.

Confira a relação completa de vagas:

Vagas para alfabetizado:

Costureira (o), Eletricista, Encarregada (o) de confecção, Instalador de vidros temperados, Meio oficial marceneiro, Operador de motosserra, Padeiro/confeiteiro, Tapeceiro/Ajudante de tapeceiro.

Vagas para ensino fundamental (1º grau):

Caldeireiro, Colorista, Enfestador, Fresador ferramenteiro, Marceneiro, Mecânico Diesel.

Vagas para ensino médio (2º grau):

Analista de vendas, Balconista Jr., Caixa administrativo, Desenvolvedor de WEB, Encarregado (a) de loja, Estoquista, Ferramenteiro de moldes, Líder de limpeza, Mecânico de empilhadeiras, Operador (a) de caixa, Operador de manufatura (fundição), Operador de máquina CNC, Pintor industrial, Vendedor (a), Vendedora interna, Visual Merchandising.

Vagas que exigem cursos:

Ajudante de mecânico automotivo: curso de mecânica automotva, Auxiliar de enfermagem: curso de auxiliar de enfermagem e COREN ativo, Eletricista para montagem: curso de NR10 e eletroeletrônica, Mecânico de manutenção automotiva: curso de mecânica automotiva, Motorista carreteiro: curso MOPP e habilitaçã categoria “E”, Oficial de assistência técnica: curso de NR10, NR35 e eletricista, Operador de máquina corte FRU têxtil: curso de mecânica, Porteiro (controlador de acesso): curso de informática, Técnico (a) de enfermagem: curso técnico de enfermagem e COREN ativo, Técnico (a) em segurança do trabalho: curso técnico de segurança no trabalho, Técnico eletrônico: curso técnico eletrônico, Técnico eletrônico de campo: curso técnico em eletrônico, Técnico eletrônico de laboratório: curso técnico em eletrônico, Torneiro de produção: curso de usinagem ou área correlata, Tosador (a): curso profissionalizante na área.

Vagas para graduação:

Assistente contábil, Assistente de Vendas, Diretor comercial, Enfermeiro (a), Gerente comercial, Gestor comercial.

Vagas para pessoas com deficiência (PCD):

Auxiliar administrativo, Auxiliar de almoxarife, Auxiliar geral, Eletricista, Encanador, Jardineiro.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste