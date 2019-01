Casa da Criança vence licitação para gerir creches

A Casa da Criança de Santa Bárbara d’Oeste venceu a licitação para assumir a gestão de duas creches da cidade. Apesar de ter sido a segunda colocada no parecer técnico nas duas concorrências, a instituição barbarense apresentou proposta financeira dentro do limite em uma delas e contou na outra com a desistência no Instituto Soleil, de Barueri. O resultado foi publicado nesta quarta-feira no Diário Oficial.

Na concorrência pela gestão da Emei (Escola Municipal de Educação Infantil) Professora Áurea Nadir Martinelli, no bairro Mollon IV, a Casa da Criança ofereceu R$ 422 mil, vencendo a licitação. O Instituto Soleil tinha proposto assumir o serviço por R$ 524 mil, mas voltou atrás e pediu desistência da licitação. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Já no certame da Emei Rita de Cássia Toledo Mello Salvino Alves, do bairro Santa Rosa II, a Casa da Criança ofereceu R$ 561 mil. O Instituto Soleil foi desclassificado porque apresentou proposta de R$ 1,2 milhão, valor superior ao custo estimado pela prefeitura de R$ 715 mil.

Segundo a assessoria de imprensa do Executivo, a homologação do processo licitatório será feita na próxima semana e, na sequência, será assinado contrato. A validade é de 12 meses.

De acordo com o presidente da Casa da Criança, Gil Arquimedes Cones, as duas creches precisam estar funcionando no dia 11 de fevereiro, quando as unidades municipais voltam das férias. Não haverá processo seletivo para contratação de profissionais, já que a instituição possui um banco de currículos próprio. Serão 28 trabalhadores no Santa Rosa II e 20 no Mollon IV.

“A gente tem uma metodologia de seleção, com análise de currículo e entrevista. Depois tem o período probatório também, que a gente faz alguma parte prática, estudo de caso e daí a gente vai para a contratação”, explicou Cones.

Com 60 anos de existência, a Casa da Criança já atende cerca de 450 crianças através de outros contratos com a prefeitura. Alguns deles, inclusive, firmados via dispensa de licitação. Na semana passada, foi publicada a renovação do contrato entre as partes para atendimento de 286 alunos de educação infantil, no valor de R$ 1,3 milhão. O processo, sem licitação, foi baseado na lei federal 13.019, de 2014, que prevê a dispensa para serviços de Educação, sem valor limite estipulado.

Indefinição

Com o início do atendimento das creches de Santa Bárbara d’Oeste marcado para o 11 de fevereiro, mães relataram ao LIBERAL que teriam sido informadas por funcionários da Secretaria de Educação de que não haveria garantia que os selecionados seriam atendidos já no mês que vem. A prefeitura nega.

A microempresária Ingrid Seschi Petrocelli, 34, realizou a inscrição nessa quarta-feira na secretaria para tentar uma vaga para o filho de um ano e seis meses. Entretanto, se surpreendeu a ouvir de uma assistente social que, mesmo que seu pedido seja aprovado na análise, o serviço só seria para março.

“Me disse que estão fazendo só a inscrição agora, mas que vão ter fevereiro inteiro para poder analisar as fichas de todo mundo, as inscrições dos pais das crianças que vão ser selecionados, porque não tem vaga para todo mundo né, vão ver quem realmente precisa, e as que forem selecionas são para começar em março”, contou Ingrid. Outra mãe, que pediu para não ser identificada, disse que não foi informada data.

A prefeitura informou que as creches retomam as atividades no dia 11 com as crianças que já estavam no ano passado e aqueles que já tiverem sido selecionados das inscrições deste ano começaram juntamente.