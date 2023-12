Casa da Criança completa 65 anos de dedicação à infância e juventude em Santa Bárbara

A Casa da Criança, referência no acolhimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social em Santa Bárbara d’Oeste, comemora neste mês de dezembro 65 anos de fundação.

Ao longo de sua trajetória, a instituição se consolidou como referência no cuidado e na educação infantil, administrando sete Emeis (Escolas Municipais de Educação Infantil) e atendendo diariamente 600 crianças e adolescentes em sua sede.

Casa da Criança é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, fundada em 58 – Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG

Sob a liderança da coordenadora geral, Liliane Garcia, a Casa da Criança administra as escolas dos bairros Nova Conquista, Conjunto Roberto Romano, Cruzeiro do Sul, Bosque das Árvores, Jardim das Orquídeas, São Rosa e Mollon. As sete escolas, em parceria com a Secretaria de Educação, acolhem 742 crianças na faixa etária de 0 a 5 anos.

Além da gestão das escolas, a instituição mantém uma creche que funciona de segunda a sexta-feira, oferecendo refeições diárias.

Jaqueline Rodrigues dos Santos, de 30 anos, mãe de um dos alunos, destaca a qualidade do ensino e o suporte proporcionado não apenas à criança, mas também à família. “Fico feliz em poder confiar meu filho todos os dias a pessoas que ensinam, cuidam, dão apoio e todo suporte necessário”.

Fundada em 21 de dezembro de 1958, a Casa da Criança é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, que conta com uma rede multidisciplinar de profissionais e voluntários.

Atualmente, 370 funcionários, entre diretores, coordenadores pedagógicos, educadores, assistentes sociais, psicólogas, pedagogas e nutricionistas, dedicam-se ao bem-estar e desenvolvimento das crianças.

Além dos colaboradores efetivos, a instituição é apoiada por 30 voluntários que dedicam parte do seu tempo a atividades como trabalhos no bazar, eventos e oficinas. Daiaris Villon Fiorito Bonet, mãe de um dos beneficiados, credita à equipe a melhora do desenvolvimento do filho.

“Meu filho nasceu na época da pandemia, cresceu muito isolado e começou a ter medo das pessoas. Consegui matriculá-lo na Casa da Criança e o desenvolvimento dele melhorou muito. É uma equipe maravilhosa, prestativa”, comentou.

A entidade é mantida pelo Poder Público, por meio das secretarias de Educação, Promoção Social e de Esporte, além de recursos provenientes de ações por telemarketing e eventos públicos e particulares, como jantares, almoços e festivais de prêmios.

Em meio aos desafios superados ao longo de seis décadas e meia, a coordenadora geral enfatiza a importância contínua do trabalho, reconhecendo vidas transformadas e o apoio constante da comunidade.

“Enquanto celebramos esses 65 anos de dedicação, olhamos para o futuro com esperança e determinação. A Casa da Criança permanecerá firme em seu compromisso de criar oportunidades para as crianças e adolescentes de Santa Bárbara, inspirando, educando e cuidando delas para que possam construir um futuro brilhante”, disse.

Entidade ainda mantém dois ‘lares temporários’

As sete escolas, em parceria com a Secretaria de Educação, acolhem 742 crianças – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Além da atuação nas Emeis (Escolas Municipais de Educação Infantil) e na creche, a Casa da Criança acolhe crianças, adolescentes e famílias em situações de vulnerabilidade social, garantindo proteção e bem-estar.

Duas casas mantidas pela instituição servem como lar temporário para crianças e adolescentes retirados do convívio familiar pela Vara da Infância e Juventude, vítimas de diferentes formas de violência.

Com capacidade para acolher até 30 crianças e adolescentes, atualmente, a entidade abriga 22, todos sob medida de proteção. As crianças recebem encaminhamento para a rede de ensino, participam de aulas de natação, praticam esportes e têm todas as suas necessidades básicas atendidas.

A Casa da Criança também investe na formação e preparação dos adolescentes. A inclusão na rede de ensino, programas de preparação e inclusão no mercado de trabalho, além de cursos de interesse, fazem parte do compromisso da instituição em oferecer oportunidades para um futuro promissor.

Além disso, a entidade se dedica a amparar famílias em situação de rua ou desabrigadas, muitas vezes compostas por mulheres com filhos. Esse acolhimento é temporário, mas essencial, proporcionando não apenas abrigo, mas também oportunidades de reinserção na sociedade.