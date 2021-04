Carteiro é assaltado enquanto fazia entrega em Santa Bárbara

Armado, o ladrão rendeu o carteiro e levou o veículo que estava com as mercadorias dentro

Um carteiro foi roubado na tarde desta terça-feira (13), em Santa Bárbara d’Oeste enquanto realizava uma entrega. Os valores dos produtos levados não foram divulgados pelos Correios.

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta de 14h30, o carteiro fazia uma entrega na Rua Primo Scarazzati, no Jardim Conceição, quando um homem se aproximou e anunciou o assalto. Ele tinha uma arma na cintura, de acordo com relatos da vítima em registro policial.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Diante da ameaça, o carteiro entregou as chaves da Fiorino, que continha quatro encomendas e um malote. O ladrão então fugiu. Momentos depois o veículo foi localizado na Rua Custódio Almeida do Nascimento no bairro Souza Queiróz, sem as mercadorias.

O caso foi registrado no plantão policial do município e será investigado. Até a publicação desta reportagem, o assaltante não tinha sido identificado.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os Correios foram questionados sobre valores de prejuízos ou reembolsos dos clientes e a Estatal informou que para preservar a integridade dos empregados, clientes e objetos postais não divulga detalhes da ocorrência. Porém garantiu que mantém estreita parceria com órgãos de segurança pública para prevenir crimes e ocorrências contra a estatal e seus empregados.