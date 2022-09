Carro que transportava paciente de Santa Bárbara se envolve em acidente

Um carro da prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, que transportava uma paciente, dois acompanhantes e o motorista ao Hospital do Amor, em Barretos, se envolveu em um acidente na madrugada desta quarta-feira (21), na rodovia Washington Luiz, na altura de Santa Gertrudes. Ninguém se feriu.

Segundo informações da assessoria de imprensa, o motorista seguia com a Chevrolet Spin para Barretos, com destino ao Hospital do Amor, quando por volta de 3h40, no km 172, em Santa Gertrudes, um boi atravessou a pista e o servidor não teve tempo hábil de desviar e bateu contra o animal.

Equipes de resgate e a Polícia Militar Rodoviária compareceram na rodovia e, apesar do acidente, de acordo com a assessoria, não houve feridos. Estavam no interior do carro a paciente, dois acompanhantes e o motorista.

Com a colisão, a paciente perdeu o seu atendimento que estava agendado para esta quarta-feira, entretanto o procedimento deverá ser reagendado pela CROSS (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde e Central de Regulação do Estado de São Paulo).