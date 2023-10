O carro de uma psicóloga pegou fogo na rotatória em frente à Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, na Rodovia Margarida da Graça Martins (SP-135), na manhã desta quarta-feira (25). Não houve feridos e a PMR (Polícia Militar Rodoviária) esteve presente para controlar o tráfego.

Carro pegou fogo em rotatória – Foto: Cristiani Azanha / Liberal

O LIBERAL apurou no local, com o marido da motorista, que, por volta de 8h, ela seguia para seu trabalho e na rotatória notou uma fumaça saindo do veículo, um Pálio Weekend, e, na sequência, algumas chamas. Neste momento, a mulher saiu do carro e o fogo se alastrou.

De acordo com o esposo, o Pálio não possuía seguro. Por volta de 9h, o guincho realizou a retirada do carro do local.

Parte da Avenida Bandeirantes ficou interditada nesta quarta-feira (25) – Foto: Paula Nacasaki / Liberal

Outro caso

Um acidente ocorrido na noite desta terça-feira (24) causou a interdição, na manhã desta quarta-feira (25), de parte da Avenida Bandeirantes, em Americana.

Segundo informações, por volta de 21h de terça um homem em uma Saveiro bateu contra um poste e, com o impacto, o equipamento ficou inclinado. Não houve feridos.

Faixas e cones de isolamento, que foram colocados pela Gama (Guarda Municipal de Americana), estavam na avenida nesta quarta, para evitar a passagem de veículos.

O poste seria trocado ainda nesta quarta, de acordo com a CPFL Paulista.