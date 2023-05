Carro é furtado e tem pneus trocados em Santa Bárbara

Um Fiat Uno Mille foi furtado e teve os pneus trocados na madrugada deste sábado (6), em Santa Bárbara d’Oeste. Além dos pneus, foram subtraídos o estepe, o aparelho de som e os alto-falantes, cartões bancários e cartão de alimentação da vítima.

Uma equipe de patrulheiros da GCM (Guarda Civil Municipal) em ronda na Vila Pires se deparou com o veículo, que teria sido furtado nas proximidades do Hospital Santa Bárbara, no Centro.

Em contato com a vítima, de 31 anos, foi esclarecido que o proprietário do veículo estava no PS Edison Mano e, ao sair do local, às 3h20, percebeu que o carro tinha sido furtado.

A vítima constatou que os quatro pneus tinham sido trocados por outros em péssimo estado, assim como outros itens do carro. O caso foi registrado na delegacia de plantão em Santa Bárbara e o veículo foi entregue ao dono.