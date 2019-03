Carro dirigido por estudante cai no Ribeirão dos Toledos

Um estudante de 21 anos sofreu um acidente e caiu com o carro dentro do Ribeirão dos Toledos, em Santa Bárbara d’Oeste. O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (6), entre as avenidas De Cillos e Corifeu de Azevedo Marques, e o jovem não ficou ferido.

Segundo o boletim de ocorrência, o estudante perdeu o controle do carro, um Nissan March, bateu contra um poste de iluminação e, sem seguida, atingiu a barra de proteção de pedestres na ponte, vindo cair no Toledos. Foto: Leonardo de Oliveira / O Liberal

A GCM (Guarda Civil Municipal) fazia patrulhamento pela região quando encontrou o estudante andando a pé. A equipe desconfiou que ele estava embriagado, levando-o até o Pronto-Socorro Edison Mano para atendimento. Ele forneceu sangue para realização de exames, uma vez que alega que não tinha consumido bebidas alcoólicas.