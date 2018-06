Carro derruba poste de rotatória em Santa Bárbara

Foto: Divulgação

Um carro derrubou um poste de energia no fim da tarde desta quinta-feira (21), na rotatória da Estrada do Pedroso com a Avenida Prefeito Isaías Herminio Romano, em Santa Bárbara d’Oeste. Segundo o Corpo de Bombeiros, não há vítima. O motorista deixou o local algemado pela PM (Polícia Militar).

As sedes do Corpo de Bombeiros e da PM em Santa Bárbara não souberam informar as circunstâncias do acidente e nem por que o homem foi algemado. Até às 17h30, policiais militares ainda estavam no atendimento da ocorrência.

Após a batida, o poste ficou sobre o veículo. O local fica entre os bairros Conjunto Habitacional 31 de Março e Conjunto Habitacional dos Trabalhadores.