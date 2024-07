Carro de vereadora de Santa Bárbara é furtado no Jardim Santa Rita

Katia Ferrari fez apelo nas redes sociais por informações sobre o veículo - Foto: Reprodução

A vereadora Kátia Ferrari (MDB), de Santa Bárbara d’Oeste, teve seu carro furtado na madrugada desta terça-feira (30). O veículo estava estacionado em frente a sua casa, no bairro Jardim Santa Rita, quando foi levado.

De acordo com a parlamentar, apesar do carro, um VW Gol branco, ter seguro, a sua maior preocupação é referente aos pertences que estavam no veículo, como documentos, ração, materiais de trabalho, leitor de microchip, caixinha de transporte, ferramentas de uso veterinário, entre outros.

Kátia esteve na delegacia na manhã desta terça para registrar um boletim de ocorrência e fez um apelo nas redes sociais por informações que possam ajudar a elucidar sobre o furto do veículo.