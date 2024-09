Caminhão perde o controle e tomba na SP-304, em Santa Bárbara d’Oeste

Um caminhão perdeu o controle e tombou nesta sexta-feira (27), enquanto trafegava pela Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), no limite entre Santa Bárbara d’Oeste e Americana. A motorista que conduzia o veículo transportava aço até Nova Odessa e, apesar do susto, não se feriu.

O acidente aconteceu por volta de 10h da manhã, próximo à entrada da Avenida Iacanga, no sentido Rodovia Anhanguera (SP-330), mas o caminhão foi retirado do local somente às 14h30. A motorista, Cassiane Santos Rodrigues, de 33 anos, contou que conduzia o veículo normalmente até que perdeu o controle da direção. Na tentativa de evitar um acidente na via, guiou em direção à lateral da pista.

Caminhão tombou após perder o controle na SP-304, em Santa Bárbara – Foto: Lucas Ardito/Liberal

Ao esbarrar com um barranco que separa a rodovia da Rua Aristides Bueno de Oliveira, o caminhão tombou para o lado oposto. Cassiane disse que precisou deixar o veículo pela porta do passageiro. Houve a sinalização com cones, mas o trânsito não foi afetado.

De acordo com profissionais que atuaram na retirada do caminhão, a causa do tombamento foi o estouro do pivô e da barra de direção. Os destroços do acidente à beira da pista foram recolhidos pela própria motorista.

Caminhão foi retirado por um guincho por volta de 14h30 – Foto: Lucas Ardito/Liberal