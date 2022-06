Carreta de exames retorna a Santa Bárbara para mutirão nesta segunda

A carreta “Seu Exame” está de volta em Santa Bárbara d’Oeste nesta segunda-feira (6) para mais um mutirão de exames. A unidade móvel fica no estacionamento do Centro de Exames e Diagnósticos, no Largo Bicenternário, 50, centro.

Serão realizados ultrassons, doppler, ecocardiografia, Eletroencefalograma, Espirometria, Holter e MAPA, realizados por quatro clínicas credenciadas. O agendamento prévio dos exames é feito pela Central Municipal de Regulação, que entra em contato com os pacientes com base nos critérios de urgência.

Por esse motivo, a Prefeitura reforça que é necessário manter os dados cadastrais e telefone atualizados no SUS. Mesmo com agendamento, é necessário apresentar, além do encaminhamento, documento de identificação com foto e cartão SUS.