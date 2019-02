Carnês do IPTU começam a ser distribuídos em Santa Bárbara

A distribuição dos 73 mil carnês do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2019 foi iniciada em Santa Bárbara d’Oeste. Assim como em anos anteriores, não há aumento real no imposto em 2019, ocorrendo apenas a atualização de valores conforme índice inflacionário do período.

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d'Oeste/Divulgação

O contribuinte tem duas opções de pagamento: à vista, em parcela única até o dia 20 de março, com desconto de 10%, ou de maneira parcelada, sem desconto, em 10 parcelas com vencimentos no dia 20, de março a dezembro.

Os recursos provenientes do IPTU são destinados principalmente às áreas e Saúde, Educação, Segurança, manutenção da cidade e novas obras. A expectativa de arrecadação para este ano é de R$ 45,5 milhões.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste