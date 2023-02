Carnaval barbarense atrai 50 mil pessoas em três dias de festa

O Carnaval DuzEnta de Santa Bárbara d’Oeste atingiu neste ano o maior público desde que começou a ser realizado, em 2018. De acordo com estimativa da prefeitura, 50 mil pessoas participaram das festividades na Praça Central, entre o último sábado e segunda-feira.

A edição de 2023 contou com a participação de oito blocos: Traquitana, das Bárbaras, Amigos da Lilica, Maracatu Estação Quilombo, BoraLá, O Bloquinho, do Roque e Apareceu a Margarida, além das participações de Alexandra Souza e banda, Grupo Alto Astral e Assim Q Se Faz. Na parte gastronômica, o público teve à disposição 10 foodtrucks locais.

Edição 2023 do Carnaval em S. Bárbara contou com a participação de oito blocos, além de shows de bandas – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / DIvulgação

Segundo a Secretaria de Cultura e Turismo, 68% dos foliões foram barbarenses. Também foram entrevistadas pessoas de Americana, Nova Odessa, Piracicaba e Sumaré, bem como de outros estados como Ceará, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Norte. Chamou a atenção da pasta a presença de um grupo de turistas dos Estados Unidos.

Mais da metade do público pesquisado (57%) tem entre 20 e 40 anos. Cerca de 57% ficou sabendo do Carnaval por meio das redes sociais, seguido de 24% por amigos e familiares. As entrevistas, em grande parte, foram feitas no último dia do Carnaval, que levou mais de 25 mil pessoas até a Praça Central.

“Estávamos com saudades de uma das maiores festas da nossa cultura. Responsabilidade em dobro para programar e realizar este grande evento. Feliz por saber que, além dos foliões barbarenses, recebemos pessoas de diversas cidades da região”, comemorou o prefeito Rafael Piovezan (MDB).

PANDEMIA. O Carnaval DuzEnta não era realizado desde 2020, por conta da pandemia de Covid-19. Sua última edição, até então, tinha contabilizado um público rotativo de 38 mil pessoas. A festa foi inspirada nas décadas “entas”, dos anos 1950 a 1990, em que Santa Bárbara viveu o tradicional carnaval de rua com blocos e carros alegóricos.