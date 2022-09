Cargo comissionado na Educação em Santa Bárbara vira alvo de críticas

O Sindprosbo (Sindicato dos Professores de Santa Bárbara d’Oeste) está criticando o recém-aprovado projeto de lei na câmara, que trata sobre o plano de carreira do quadro do magistério, e organiza o sistema de ensino no município.

A diretora do sindicato Gisele Ramires enfatiza que o texto beneficia cargos comissionados que foram criados. “As diretoras de escola, por exemplo, têm gratificação de 30%. Já novos cargos começam com 40%”, relata.

Gisele destaca ainda que o sindicato não é contra a criação da figura do diretor adjunto, mas não concorda com a indicação política para esse cargo. “Deveria continuar como ocorrem com as diretoras e coordenadoras que são votadas pelo corpo docente”, acrescenta.

O sindicato, que conta com 300 professores municipais, também divulgou nota de repúdio contra os vereadores Felipe Corá (Patriota) e Joi Fornasari (PV), que teriam afirmado que não reconheciam a atuação do Sindprosbo, durante a votação do projeto. A categoria pede a retratação pública.

A prefeitura foi procurada, mas não retornou para se explicar.