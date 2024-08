Capotamento deixa três pessoas feridas na Rodovia Luiz de Queiroz

Capotamento ocorreu próximo ao acesso ao bairro Caiubi - Foto: Thiago Ramos/Sbnoticias

Um capotamento deixou três pessoas feridas na manhã desta sexta-feira (2) na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), no limite entre Santa Bárbara d’Oeste e Piracicaba. Uma das vítimas que estava no veículo era uma adolescente de 12 anos.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, a motorista de um Ford Ka teria perdido o controle do veículo e capotado na altura do quilômetro 145, no sentido Piracicaba, próximo ao acesso ao bairro Caiubi. O acidente ocorreu por volta de 8h30.

O veículo era ocupado por três pessoas. Todas tiveram ferimentos leves e passaram por atendimento no Pronto-Socorro Dr. Edson Mano.

A Polícia Militar Rodoviária informou que não foi possível esclarecer se a condutora foi fechada por outro carro ou se teve algum mal-estar. Ela atravessou o acostamento, subiu o terreno inclinado no local e, na sequência, capotou.