Capitão reformado é condenado por falsa denúncia sobre PCC

Um capitão reformado da Polícia Militar foi condenado em Santa Bárbara d’Oeste por denunciar falsamente que uma ex-funcionária tinha armas e ligação com a facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital). Ele teria usado a denúncia, segundo a polícia, como vingança por ter perdido uma ação trabalhista para a mulher.

A decisão é de primeira instância, da 1ª Vara Criminal da cidade, e ainda pode ser alvo de recurso. A pena é de dois anos e quatro meses de prisão em regime aberto, substituída por prestação de serviços comunitários e o pagamento de dois salários mínimos à vítima. Ele nega os fatos. A advogada que o representa afirmou ontem que não irá comentar o assunto.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, no dia 21 de novembro de 2012, por volta de 11h40, o capitão reformado da PM Francisco das Chagas Ramalhães Souza, hoje com 63 anos, fez uma denúncia à polícia afirmando que havia munição na casa da ex-funcionária.

A PM, então, foi até a casa da mulher, na Avenida do Comércio, no Jardim Esmeralda, e encontrou em um muro nos fundos, dentro de uma sacola plástica, um carregador de cartucho de pistola .380, trinta munições do mesmo calibre e uma carta com teor ligado a ataques do PCC.

A ocorrência coincidiu, no entanto, com o mesmo dia em que a ex-funcionária havia conseguido um acordo em uma ação trabalhista proposta contra uma padaria do capitão reformado, onde ela trabalhara. A coincidência levantou a suspeita sobre o ex-patrão e levou a Polícia Civil a investigar os indícios de que a denúncia sobre as armas talvez fosse forjada.

No dia da apreensão, um vizinho da mulher relatou que viu uma pessoa de cerca de 50 anos, com características físicas que se mostraram semelhantes às do policial, que chegara em um Toyota Corolla de cor escura e rodas cromadas, colocando algo sobre o muro da casa da mulher. Depois, a polícia descobriu que o capitão tinha o mesmo veículo.

A carta com dizeres relacionados ao PCC, escrita à mão e com referência às armas e a possíveis ataques a ônibus e policiais, também permitiu que se comparasse a grafia com a do capitão reformado. O exame feito pela perícia concluiu que ela havia sido escrita pelo policial.

À polícia e à Justiça, o capitão da PM negou os fatos. Disse que não tinha motivos para prejudicá-la e que não havia inimizade com a mulher, que já havia trabalhado em sua casa como diarista.

No dia da ocorrência, afirmou que estava dando aulas em São Paulo e que voltara para Americana para a audiência trabalhista por volta de 12h. Negou também que tivesse vindo a Santa Bárbara pela manhã, quando a arma teria sido plantada na residência da mulher.

O álibi, entretanto, não convenceu a Justiça, que considerou as provas apresentadas, como o cartão-ponto do trabalho na faculdade, como de difícil comprovação, já que teria informações incompletas. O capitão ainda afirmou que não sabe o motivo de sua letra aparecer na carta encontrada.

“A suspeita que ela [vítima] levantou na pessoa do ex-patrão desde o início das investigações se confirmou com as provas colhidas, não havendo nada que macule seu depoimento ou que faça este Juízo duvidar de suas declarações”, concluiu a juíza Camilla Marcela Ferrari Arcaro, em sentença do último dia 12 de novembro.