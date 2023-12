Capela do Hospital Santa Bárbara passará por reformada

Capela do Hospital Santa Bárbara receberá melhorias - Foto: Divulgação

A capela do Hospital Santa Bárbara terá nova pintura e troca do piso. O provedor da unidade, Aparecido Donizetti Leite, disse que ficou feliz com o anúncio realizado na tarde desta sexta-feira (22) pelo padre Paulo Roberto Saraiva de Brito, da Paróquia Santa Bárbara, que celebrou uma missa no local.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“O piso da capela já estava apresentado problemas. A última reforma ocorreu há cerca de dez anos. Será realizada a troca por porcelanato e o custo será diretamente da paróquia. Já tinha falado com o padre sobre a nossa necessidade, mas não tínhamos condições de assumir essa reforma”, disse Leite.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Segundo ele, a capela está sempre aberta no acesso interno.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

“Todos os dias, inúmeras pessoas usam para fazer suas orações, seus pedidos ou agradecimentos. Esses usuários são acompanhantes, funcionários e até pacientes que pode caminhar pelo hospital. É um espaço de boa energia e entendemos ser de muita relevância para quem a utiliza”, completa Leite.