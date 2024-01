Cão do Baep localiza crack escondido embaixo de fogão em Santa Bárbara

Um homem de 37 anos, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, foi preso pelo 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), em um apartamento, no Jardim Planalto do Sol, em Santa Bárbara d’Oeste, na tarde desta sexta-feira (12).

Com a ajuda do cão do Canil da corporação, os policiais localizaram 169 porções e um pedaço de tijolo de crack com 500 gramas, além de R$ 1.115, em dinheiro.

De acordo com a PM, por volta das 15h30, policiais da Força Patrulha acionaram o apoio do Canil para realizarem buscas por drogas no apartamento de um suspeito.

O cão Colt, logo na entrada do imóvel, identificou o odor de entorpecente e, instantes depois, localizou as porções de crack escondidas nas ferragens do forno, além do dinheiro.

Encaminhado ao plantão policial, o suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e levado em seguida para Cadeia de Sumaré.