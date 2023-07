Canil da Gama e bombeiros realizam buscas por idoso desaparecido em Santa Bárbara

O Canil da Gama (Guarda Municipal de Americana) iniciou na tarde desta quarta-feira (19) as buscas pelo aposentando Moisés Machado do Amaral, de 81 anos, que está desaparecido há dois dias, em Santa Bárbara d’Oeste.

A corporação começou a procura entre o Jardim Rochelle, onde ele mora, e em uma área rural às margens da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), próximo ao acesso a Rodovia Comendador Américo Emílio Romi (SP-306).

Moisés Machado do Amaral tem de 81 anos – Foto: Arquivo Pessoal

A filha dele, a analista contábil Emilene Machado do Amaral, disse que teve acesso às gravações de várias câmeras de segurança que mostram o idoso caminhando com uma camisa polo cinza e vermelha, segurando uma sacola.

“Meu pai tem apenas diabetes e nunca tinha saído de casa sem avisar. Temos esperança de encontrá-lo bem, mas quanto mais o tempo passa, mais aumenta nossa angústia de que algo pior tenha acontecido”, desabafa Emilene.

O inspetor Miguel Azanha disse que escolheram a região a partir da análise das gravações e iniciaram as buscas com o cão Duque, da raça bloodhound. “Tudo leva a acreditar que ele caminhou até as margens da rodovia. O cão chegou a dar alguns indicativos, mas ainda não conseguimos encontrá-lo”, afirma Miguel.

Buscas contam com o auxílio do Canil da Gama – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

O adestrador da Gama, Sandro Bueno, que também participa da procura diz que o vento e o clima favorecem no trabalho do cão, mas que o odor se movimenta nesse cenário.

No fim da tarde, os bombeiros passaram a fazer parte da procura junto com os guardas e realizam a análise do local, na tentativa de identificar o trajeto e a possível localização do idoso. A equipe do Canil da Guarda Municipal de Itu, que é especializado em buscas, também participava.

Quem tiver alguma informação sobre o aposentado pode entrar em contato pelo telefone (19) 99701-0311 (Emilene). Até a publicação desta matéria o idoso ainda não tinha sido encontrado e as buscas continuavam.