Candidaturas no MDB podem levar Denis Andia à Câmara dos Deputados

As convenções partidárias do MDB já estão sendo realizadas e dois deputados federais, Alberto Mourão e Fábio Teruel, devem se afastar dos mandatos, em breve, para concorrerem às campanhas para prefeito de Praia Grande e Osasco, respectivamente. As duas candidaturas podem levar Denis Andia à Câmara dos Deputados.

Prefeito de Santa Bárbara entre 2013 e 2020, pelo PV, Denis foi candidato a deputado federal pelo MDB em 2022 e é o segundo suplente pela legenda, tendo recebido 75.082 votos. Deste total, 51.588 votos vieram de eleitores em Santa Bárbara d’Oeste. Já em Americana, onde levou 14.958 votos, ele foi o segundo mais votado.

Denis Andia, ex-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Ele também foi o candidato local com mais votos dentro da RMC (Região Metropolitana de Campinas), mas, apesar da votação recebida, não conseguiu uma das cinco cadeiras feitas pelo partido, que também elegeu Simone Marquetto (Indaiatuba), Delegado Mario Palumbo (São Paulo) e Baleia Rossi (Ribeirão Preto).

Atualmente, Denis é secretário Nacional de Mobilidade Urbana, no Ministério das Cidades, cargo que ocupa desde março de 2023. A pasta também conta com setores como o do transporte coletivo público e tem sob seu comando dois departamentos, o de Infraestrutura da Mobilidade Motorizada e Ativa e o de Regulação da Mobilidade e Trânsito Urbano.

“Estou muito feliz como secretário, no entanto, se eu for clamado, vou assumir o mandato, até porque eu estou em uma suplência muito próxima e, é claro, eu fui para as ruas para pedir voto, mas tudo no tempo de Deus, tudo da forma certa”, afirmou Andia.

Segundo ele, estar à frente de uma secretaria nacional com o porte e a importância do Ministério das Cidades dá a oportunidade de trabalhar por todos os brasileiros e também pela região.

“Muitas portas ainda vão se abrir. É uma posição importante no alto escalão em Brasília e que amplia muito a capacidade de representar nossa gente, pois conseguimos encaminhar mais verbas do que se tivesse um mandato”, completou.