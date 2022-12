Campus da Unimep vai a leilão no dia 6 e lance inicial é de R$ 50 milhões

Presente na lista de bens disponibilizados para o cumprimento do plano de recuperação judicial da Educação Metodista, o campus da Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba) em Santa Bárbara d’Oeste vai a leilão no dia 6 de dezembro, próxima terça-feira, com lance inicial de R$ 50 milhões.

Esse foi o valor já proposto pela Fundação Hermínio Ometto, que oferta cursos de graduação em Araras. A entidade se propõe a pagar uma entrada de R$ 12,5 milhões mais seis parcelas semestrais de R$ 6,25 milhões.

Se ninguém subir a proposta, a fundação ficará com o terreno. As informações constam no edital do leilão, que será realizado de forma online, por meio do site grandesleiloes.com.br, a partir das 11h30.

Campus em SB será vendido para cumprimento de plano de recuperação judicial – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

Segundo o documento, a Fundação Hermínio Ometto pretende, no campus, “expandir suas atividades educacionais e fomento à pesquisa, dando assim sequência à atividade então existente no local, considerando, ainda, sua importante história na região”.

Interessados em participar do certame deverão oferecer um aumento de, no mínimo, R$ 500 mil em relação ao lance inicial. Esse deverá ser o acréscimo feito a cada proposta.

No entanto, abre-se uma exceção para a Fundação Hermínio Ometto, que, por ter sido a primeira lançadora, poderá cobrir os lances com um incremento mínimo de R$ 300 mil.

Em nota, o reitor da Unimep, Ismael Forte Valentin, lamentou o fato de o campus ir a leilão, mas afirmou que trata-se de um procedimento necessário. “Infelizmente, para o cumprimento do plano de recuperação judicial (pagamento das dívidas), faz-se necessária a desmobilização de ativos”, disse.

DÍVIDAS. Ao todo, o grupo Educação Metodista possui R$ 577 milhões em dívidas. A maior parte do valor tem origem trabalhista. O caso está em discussão na Justiça do Rio Grande do Sul.

De acordo com a administradora judicial, neste momento, aguarda-se a deliberação do juízo sobre o resultado da assembleia geral de credores realizada em 22 de novembro.

Na oportunidade, houve uma votação para aprovação do plano de recuperação judicial, que acabou rejeitado por conta de um voto desfavorável do Banco do Brasil, cujo posicionamento foi considerado abusivo por outros credores. A questão será analisada pela Justiça.