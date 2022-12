Campus da Unimep em Santa Bárbara é vendido por R$ 50 milhões em leilão

Fundação pretende expandir suas atividades educacionais no local – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O campus da Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba) em Santa Bárbara d’Oeste foi vendido por R$ 50 milhões em leilão online realizado nesta terça-feira. A compradora é a Fundação Hermínio Ometto, que já oferta cursos de graduação em Araras.

No campus, a fundação pretende expandir suas atividades educacionais e de fomento à pesquisa. O leiloeiro Norton Fernandes, responsável pelo procedimento, acredita que instituição receberá o imóvel em aproximadamente dez dias.

“Agora, a informação do leilão vai para o processo e deve ser confirmada logo em seguida. Eles fazem o pagamento, e entregamos o imóvel para eles já darem o novo destino”, afirmou.

A Fundação Hermínio Ometto já tinha sido responsável pelo lance inicial, protocolado em 22 de novembro. Na oportunidade, a instituição se propôs a pagar R$ 50 milhões de forma parcelada, com entrada de R$ 12,5 milhões e seis parcelas semestrais de R$ 6,25 milhões.

Na manhã desta terça, Fernandes abriu a possibilidade de outros interessados subirem a proposta, o que não ocorreu. Portanto, ele bateu o martelo e decretou a vitória da Fundação Hermínio Ometto.

O campus faz parte da lista de bens disponibilizados para o cumprimento do plano de recuperação judicial da Educação Metodista, que acumula R$ 577 milhões em dívidas. A maior parte do valor tem origem trabalhista. O caso está em discussão na Justiça do Rio Grande do Sul.