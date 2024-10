Campanha ‘O coração da Pé’ doa bonecas para crianças do Boldrini

A 2ª edição da campanha “O Coração da Pé”, em prol das crianças em tratamento contra o câncer no Hospital Infantil Boldrini já começou e segue até o dia 11 de outubro. A iniciativa tem o proposito de levar conforto e alegria para as meninas que enfrentam a doença, por meio da doação de bonecas da linha Metoo. As doações podem ser feitas na loja Pé de Menina, localizada no Tivoli Shopping, e as bonecas serão entregues no Dia das Crianças, 12 de outubro.

Para participar, é necessário comprar uma peça de roupa para a boneca Metoo. A cada roupinha doada, a loja também doará uma boneca. A expectativa desta edição é arrecadar 100 bonecas, número que corresponde ao total de meninas atendidas atualmente no Hospital Boldrini.

Doações podem ser feitas na loja Pé de Menina, localizada no Tivoli Shopping – Foto: Divulgação

Fernanda Diniz, proprietária da loja Pé de Menina, ressalta a importância do afeto que a doação pode proporcionar. “A boneca pode ser uma companhia significativa para essas meninas em um momento tão delicado. Além disso, cada boneca vem com um guarda-roupa especial. A campanha é simples: para cada roupinha doada por um cliente, a loja doará uma boneca”, explica Fernanda.

Assim como em 2023, os doadores também são incentivados a escrever cartinhas para as crianças que receberão as bonecas. “O cuidado com o próximo sempre fez parte de mim. Este projeto é um sonho que começou no ano passado e pretendo realizá-lo todos os anos, ampliando seu alcance”, afirma a proprietária.

Serviço:

2ª Campanha “O Coração da Pé”