Campanha Julho Black Brasil ocorre no Tivoli com descontos de até 70%

O Tivoli Shopping promove, em parceria com sua administradora, a AD Shopping, a campanha promocional Julho Black Brasil, com até 70% de desconto. A megapromoção ocorre a partir desta quinta-feira (21) até domingo (24).

Esta será a quinta edição da campanha e será realizada nos mais de 40 empreendimentos administrados pelo grupo AD. Na última edição, o Julho Black Brasil teve um aumento médio de 16% nas vendas dos shoppings do grupo.

“O Julho Black Brasil é uma das nossas campanhas em rede mais aguardadas todos os anos, tanto para os lojistas quanto para os consumidores. O principal objetivo é gerar resultado de vendas para os lojistas através da força da campanha corporativa”, comenta Christian Magalhães, head de Marketing do Grupo AD.

Tivoli Shopping recebe ação até domingo – Foto: Divulgação

A campanha de comunicação, desenvolvida pela agência Mega Marketing de Experiência conta, por mais um ano, com a parceria bem-humorada do ator e comediante Marco Luque. O roteiro da ativação destaca, principalmente, a necessidade que o consumidor tem de se preparar para a retomada de suas atividades normais, principalmente os eventos sociais, que demandam presentes, novas roupas e acessórios, que agora estarão com preços muito atrativos.

No Tivoli Shopping, os consumidores encontrarão ofertas exclusivas em praticamente todas as lojas, com descontos bastante atrativos que chegarão a 70% em produtos variados, de diversos segmentos como moda, calçados, acessórios e brinquedos, além de produtos de cama, mesa e banho, eletroeletrônicos e itens de tecnologia.

“As vantagens de descontos e os pagamentos facilitados do Julho Black são uma oportunidade para o consumidor se presentear e presentear a família toda. É o momento ideal para adquirir aqueles itens de desejo com preço promocional. Nossos lojistas estarão com ofertas bem atraentes que, com certeza, vão se encaixar em todos os bolsos. Vale a pena conferir”, comenta a coordenadora de Marketing do Tivoli, Paula Funichello.

Para se informar sobre as ofertas especiais, basta ficar ligado nas redes sociais e stories do shopping (@tivoli.shopping). As ofertas ainda ficarão salvas nos destaques do Instagram para que possam ser consultadas pelos clientes.

Vídeos 360º

Para engajar a participação dos clientes, o Tivoli irá promover algumas atrações durante a Julho Black. Uma delas é a brincadeira de “caça-oferta”. Vouchers com oferta de mimos, brindes e descontos extras serão colocados em envelopes pretos e escondidos pelo shopping para que os clientes possam encontrar e fazer o uso do vale diretamente nas lojas participantes. Essa ação será realizada na sexta-feira (22), a partir da abertura do shopping até se acabarem os vouchers.

Quem passar pelo shopping durante o Julho Black Brasil ainda poderá aproveitar para curtir a atração Flash 360º, uma plataforma giratória com uma câmera que permite a criação de vídeos em 360 graus, ou seja, com imagens captadas de todos os ângulos, com tomadas aceleradas e em slow motion, música e uma moldura personalizada do Tivoli.

A atração, que é gratuita e promete muita diversão para o público, estará disponível na sexta-feira (22) e sábado (23) das 15h às 21h e no domingo (24) das 14h às 20h, em um louge de ofertas montado especialmente para a megapromoção e instalado na área da expansão, em frente ao Coco Bambu.

Após passar pela plataforma e fazer seu vídeo, o visitante receberá o mesmo na hora, via QRCode, e poderá postá-lo nas redes sociais.