Campanha de doação de sangue será nesta terça

Santa Bárbara d’Oeste recebe nesta terça-feira (6) a última Campanha de Doação de Sangue de 2018. A iniciativa será das 9 às 12 horas no Lions Clube Centro (Rua dos Antúrios, 96, no Jardim Dulce). Podem doar todas as pessoas que estiveram dentro dos requisitos, mediante a apresentação de um documento com foto. Haverá cadastro para doador de medula óssea. Informações pelo telefone 0800 722 8432.

A Campanha é uma parceria do Hemocentro da Unicamp e Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, com o apoio dos Lions Clubes Santa Bárbara d’Oeste Centro e Pérola e Pastoral da Saúde Santa Bárbara d’Oeste (Diocese de Piracicaba).

Requisitos para a doação:

– Ser saudável;

– Ter entre 18 e 69 anos. Serão aceitos candidatos à Doação de Sangue com idade de 16 e 17 anos com o consentimento formal e presencial do responsável legal para cada doação;

– Não ter comportamento de risco para doenças sexualmente transmissíveis ou transmitidas pelo sangue;

– Não fumar 2 horas antes ou após a doação;

– Não estar em jejum. É preciso fazer um lanche leve, evitando alimentos gordurosos como manteigas, bacon, ovos e gordura animal, além de refeições completas como almoço e jantar nas três horas que antecedem a doação;

– Não ter feito endoscopia, broncoscopia ou colonoscopia há menos de seis meses e tatuagem ou piercing há menos de 12 meses;

– É obrigatória a apresentação de documento oficial com foto.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.