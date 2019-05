Campanha de Doação de Sangue coleta 51 bolsas

A terceira Campanha de Doação de Sangue do ano, realizada nesta terça-feira (7) no Lions Clube Centro, em Santa Bárbara d’Oeste, contou com 72 doadores e coletou 51 bolsas de sangue. Foram 30 pessoas que compareceram pela primeira vez, sendo que a iniciativa contou ainda com 31 cadastros para doadores de medula óssea.

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

As Campanhas de Doação de Sangue acontecem a cada dois meses no Município. As próximas datas serão nos dias 2 de julho, 3 de setembro e 5 de novembro. Por meio das três campanhas promovidas em 2019, já foram coletadas 181 bolsas de sangue. Nas ocasiões, houve ainda 76 cadastros para doação de medula óssea.

A iniciativa na cidade é uma parceria entre a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde e Hemocentro da Unicamp, com o apoio dos Lions Clubes Santa Bárbara d’Oeste Centro e Pérola e Pastoral da Saúde Santa Bárbara d’Oeste (Diocese de Piracicaba).

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.