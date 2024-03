Caminhoneiro tem carga de R$ 390 mil roubada e é abandonado em Santa Bárbara

Criminosos roubaram uma carga de pneus avaliada em aproximadamente R$ 390 mil na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Campinas, na tarde da última sexta-feira (1º). O caminhoneiro que transportava a mercadoria foi mantido em cativeiro e, depois, abandonado em Santa Bárbara d’Oeste, na manhã de sábado.

Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 17h, o condutor foi fechado por um veículo Hyundai HB20, que emparelhou com o caminhão. Um dos criminosos apontou uma arma longa e obrigou que a vítima estacionasse no acostamento da rodovia.

Plantão Policial de Santa Bárbara – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Em seguida, dois assaltantes desceram do carro e pediram que o motorista entregasse a nota fiscal da carga. O caminhoneiro foi obrigado a deitar-se na cama da cabine, enquanto um deles mexia no painel.

Um dos criminosos dirigiu o caminhão por cerca de 30 minutos e, depois, a vítima foi obrigada a entrar no carro usado pelos bandidos.

A vítima permaneceu por várias horas em uma casa usada como cativeiro na companhia de um dos assaltantes. Depois, o caminhoneiro foi colocado novamente no carro, e os bandidos rodaram por mais duas horas com ele.

Eles estacionaram o veículo e a vítima foi obrigada a sair do carro. O caminhoneiro não soube descrever o local.

Ele caminhou por algum tempo e encontrou um vendedor de caldo de cana, já em Santa Bárbara d’Oeste, que emprestou o celular para ligar para a polícia.

O homem esteve no Plantão Policial por volta das 8h30 de sábado e registrou o boletim de ocorrência. A vítima informou que não tem condições de informar as características dos criminosos, porque permaneceu o tempo todo com a cabeça abaixada.