Caminhoneiro é feito refém e solto em Santa Bárbara após roubo de carga em Cordeirópolis

Os criminosos invadiram a boleia após arrombarem o vidro do lado do passageiro - Foto: Divulgação

Um homem de 34 anos foi solto durante a manhã dessa quarta-feira (26) na Rodovia Comendador Américo Emílio Romi (SP-306), em Santa Bárbara d’Oeste, após ter sido feito refém durante um assalto em um posto de combustíveis em Cordeirópolis durante a noite de terça-feira (25). Ninguém foi preso.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi surpreendida por três homens por volta de 22h30 desta terça, enquanto dormia dentro do seu caminhão em um posto localizado às margens da Rodovia Anhanguera (SP-330).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O veículo, que transportava uma carga de 1.200 pares de pneus avaliada em cerca de R$ 440 mil, era proveniente do município de Fazenda Rio Grande, no estado do Paraná. O destino final da entrega seria a cidade de Goiânia, capital de Goiás.

Os criminosos invadiram a boleia após arrombarem o vidro do lado do passageiro. Eles anunciaram o assalto, encapuzaram o caminhoneiro e pegaram seu telefone celular.

Os membros da quadrilha então tiraram equipamentos do painel do caminhão logo após assumiram a direção do veículo. Eles rodaram com a vítima por várias vias até acessarem uma estada rural e pararem.

O caminhão permaneceu por algum tempo em um canavial na altura do quilômetro 9 da SP-306, próximo ao bairro de Santo Antônio do Sapezeiro, na zona rural de Santa Bárbara, enquanto os criminosos faziam o transbordo da carga de pneus para outro veículo.

Em seguida a vítima recebeu as ordens de aguardar o dia clarear e que, apenas após isso, poderia sair do local, o que foi feito pelo caminhoneiro.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Com o amanhecer do dia, ele fez uma ligação direta, pois os assaltantes haviam levado a chave do veículo, e procurou por uma delegacia. O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil.