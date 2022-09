Caminhoneiro é abandonado em Santa Bárbara após ficar 19 horas como refém

Assaltantes roubaram caminhão carregado com 14 toneladas de alumínio avaliadas em R$ 280 mil

Um caminhoneiro de 59 anos foi rendido no estacionamento de um posto de combustível, às margens da Rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos, na madrugada deste sábado (24). A vítima ficou em poder de criminosos por 19 horas e depois foi abandonada na entrada de Santa Bárbara d’Oeste.

Os suspeitos fugiram com o caminhão carregado com 14 toneladas de alumínio. A carga está avaliada em R$ 280 mil.

A vítima informou à polícia que saiu de Barcarena (PA), na segunda-feira (19), com destino a Navegantes (SC). Por volta da 1 hora deste sábado (24), ele parou para pernoitar em um estacionamento de um posto de combustível, quando foi abordado por dois homens, cujas características não sabe informar.

Os suspeitos colocaram um capuz na cabeça do condutor e pediram que ficasse calmo, pois só queriam a carga. Depois, ele foi colocado em um veículo que acredita ser um furgão.

Eles transitaram por aproximadamente duas horas e estacionaram em um local que parecia ser um barracão. Durante o período em que ficou com os suspeitos, eles deram água e, mais um vez, pediram para que ficasse calmo.

Por volta das 20 horas de sábado, eles entraram no veículo, rodaram por mais alguns minutos, abriram a porta, tiraram o capuz e mandaram que a vítima andasse sem olhar para trás. Ele reconheceu que estava em uma rodovia, caminhou por alguns metros, subiu um barranco e viu alguns prédios.

A vítima pediu informações em um ponto de ônibus e descobriu que estava a poucos metros da delegacia de Santa Bárbara. Os criminosos levaram o celular do motorista, mas deixaram a carteira com documentos e uma quantia em dinheiro. O caso foi registrado no Plantão Policial. A carga e o caminhão não foram localizados.